وصول قوات تركية إلى الدوحة لتأمين مونديال 2022 (صور)

︎

.



أعلنت السفارة التركية بالدوحة وصول قوات من الجيش التركي إلى قطر للمشاركة بتأمين فعالية كأس العالم 2022 المقرّر انطلاقها في نوفمبر المقبل، وكان في استقبالهم السفير التركي لدى قطر مصطفى كوكصو.

وكانت قطر قد وقعت بروتوكولاً مع تركيا يقضي بنشر 3 آلاف من عناصر شرطة مكافحة الشغب التركية بخلاف 100 من شرطيي العمليات الخاصة، إلى جانب 50 متخصصا في القنابل و80 من الكلاب البوليسية والكلاب المدربة للاستخدام في مكافحة الشغب، وذلك لتأمين مباريات كأس العالم.

وكانت قوة من أفراد المديرية العامة للأمن التركي قد وصلت في وقت سابق من نهاية الشهر الماضي إلى قطر للمشاركة في عمليات تأمين مونديال 2022.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم (مونديال 2022) بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين بمشاركة 32 منتخبا.





● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

