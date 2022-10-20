دعم وقروض ومشاريع استثنائية لصندوق التنمية الوطني في الربع الثالث من 2022

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استعرض صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له أبرز منجزاتهم التنموية التي قاموا بها في الربع الثالث من العام الجاري.

وذكر الصندوق أنه اعتمد برنامجاً لتمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية الهادف إلى تمكين القطاع ودعم مشاريعه الاستثنائية والواعدة بميزانية بلغت 300 مليون ريال.

كما وافق على تعزيز ميزانية صندوق التنمية الثقافي لإنشاء صندوق استقطاب “شركات الإنتاج الإعلامية” تحت مظلة الصندوق الثقافي، بجانب تخصيص 750 مليون ريال لتمويل الحزم التحفيزية لاستقطاب الشركات المختصة في المجال.

الحوكمة والاستدامة

اتخذ صندوق التنمية الصناعية عدة ممارسات نحو الاستدامة البيئية والتأثير المجتمعي وحوكمة الشركات، بما يسهم في تنمية قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية في المملكة، كما عمل الصندوق على حوكمة أعماله وفقا لمبادئ حوكمة المؤسسات وإدارة المخاطر، والمصممة لضمان النمو المستدام في الصندوق والقطاعات المستهدفة.

قروض تنموية

وافق صندوق التنمية الزراعية على قروض تمويلية وتسهيلات ائتمانية بقيمة تجاوزت ملياري ريال لصغار المزارعين وتمويل قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وإنتاج الدواجن اللاحم وتربية وإنتاج الأسماك وتصنيع التمور، إضافة إلى تمويل رأس مال عامل بالشراكة مع البنوك لبرنامج استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغـذائي، لتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية.

تمويل المنشآت

قدم بنك التنمية الاجتماعية خدمات التمويل لأكثر من 4 آلاف منشأة صغيرة وناشئة، ولـ10 آلاف مستفيد في العمل الحر، و 19 ألف مستفيد في التمويل الاجتماعي، وشارك في تدريب وتأهيل 37 ألف مواطن ومواطنة من رواد الأعمال والمستثمرين.

ونبه الصندوق إلى أن صندوق التنمية العقارية دعم أكثر من 24 ألف عقد من عقود التمويل العقاري، وتجاوزت قيمة مبالغ التمويل للقروض المدعومة 16 مليار ريال، فيما وصلت قيمة الدعم الشهري المودع بحسابات مستفيدي سكني مليارين ونصف المليار ريال.

تأسيس صندوق استثماري في الضيافة

وقع صندوق التنمية السياحي اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بهدف تأسيس صندوق استثماري في مجال الضيافة من شأنه أن يعمل على تطوير فنادق ضيافة عصرية بحجم قدره 1.5 مليار ريال.

كما أطلق الصندوق “بوابة الاستثمار السياحي” التي تهدف إلى أن تكون المدخل الرقمي للمستثمرين ورواد الأعمال والمنشآت في القطاع، وإطلاق برنامج “عون السياحة” لتقديم الدعم للمنشئآت السياحية متناهية الصغر والصغيرة لتعزيز نموها وإثراء تجاربها لتقديم خدمات أفضل للسائحين في الوجهات السياحية، حيث يقدم الصندوق حلولاً تمويلية مرنة يستهدف من خلالها دعم أكثر من 2000 منشأة بمخصصات تصل إلى 500 مليون ريال.

دعم مشاريع بالدول النامية

واصل الصندوق السعودي للتنمية أعماله التنموية في دول العالم النامية، حيث وقع عقود توريد لدعم مشاريع تنموية في باكستان، ووضع حجر الأساس لمشروع مستشفى في ساحل العاج، ووقع اتفاقية تمويل مشروع تنموي استراتيجي في ألبانيا، بجانب دعم مشاريع أخرى في غينيا والسنغال والكاميرون وقيرغيزستان.

كما بحث الصندوق مع اتحاد الغرف السعودية سبل تعزيز مشاركة الشركات الوطنية والمصدرين السعوديين في المشاريع التنموية التي يمولها الصندوق في الدول النامية، وذلك في إطار الجهود المشتركة للجهات الحكومية والخاصة لتنمية المحتوى المحلي وفقًا لرؤية السعودية 2030.



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Source akhbaar24

