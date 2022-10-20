نائب أمير نجران يستقبل مدير فرع هيئة التراث بالمنطقة

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المناطق_نجران
نوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بالدور المهم الذي تقوم به الهيئة العامة للتراث، مؤكداً أن المنطقة تحتضن تراثاً متنوعاً ومقومات سياحية متميزة، إضافةً إلى ما تزخر به من آثار تاريخية عريقة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، الدكتور صالح بن هامل آل سالم بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للفرع، متمنياً له التوفيق في مهام عمله.
بدوره أكد آل سالم حرصه وجميع العاملين في فرع هيئة التراث بالمنطقة على بذل المزيد من الجهود بما يحقق التطلعات.
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Source almnatiq
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