أخضر ما قبل المونديال.. معلومات عن ملعب محمد بن زايد الذي يحتضن ودية الأخضر وآيسلندا

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وصل المنتخب الوطني، مساء الإثنين الماضي، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، لبدء معسكره الإعدادي استعدادًا لخوض غمار منافسات كأس العالم 2022.

وسيخوض الأخضر خلال المعسكر 5 وديات بينها ودية آيسلندا التي سيحتضنها ملعب محمد بن زايد معقل نادي الجزيرة يوم 6 نوفمبر المقبل.

وافتتح الملعب عام 1980 تحت مسمى ملعب الجزية، وتم تجديده خلال عامي 2006 و2007 وسمي باستاد محمد بن زايد وتبلغ سعته حاليًا 37 ألف متفرج.

أطلق على الملعب اسم “ملعب الانتصارات” لأنه احتضن العديد من المباريات التاريخية وشهد الكثير من الانتصارات الهامة للمنتخب الإماراتي.

واستضاف الملعب العديد من البطولات والمسابقات التي يأتي في مقدمتها مباريات كأس العالم للناشئين في 2003، ومباريات كأس العالم للأندية في 2009 وفي 2010 بالمشاركة مع ملعب مدينة زايد الرياضية، وكذلك مونديال الأندية 2021، بجانب مباريات في كأس آسيا 2019.

واستضاف الملعب في نسخة مونديال الأندية 2021، 4 مباريات منها الافتتاح والنهائي بالإضافة لمواجهة الهلال الأولي في البطولة، ومواجهته أمام تشيلسي الإنجليزي في نصف النهائي.



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Source akhbaar24

