شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يفاجئ أحمد حجازي بخطوة جديدة في مستقبله مع الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، تسعى لاتخاذ قرار جديد تجاه المصري أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

اتحاد جدة يحاول تمديد عقد أحمد حجازي

وأكدت صحيفة "عكاظ السعودية"، أن إدارة العميد تسعي لتمديد عقد أحمد حجازي مدافع الفريق لمدة موسمين حتي 2025، خاصةً أنه يتبقى في عقده أقل من موسم واحد.

وتابعت: "الإدارة الاتحادية فتحت خط المفاوضات مع حجازي منذ أسابيع، وسط سرية تامة من أجل حسم أمر تمديد عقده خلال الفترة الحالية".

وأضافت: "إدارة العميد تسعى لاستمرار الاستقرار الفني بالحفاظ على وجود اللاعب، في ظل المستويات العالية التي قدمها مع الفريق منذ انضمامه".

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة الفريق تري أن المدافع المصري يشكل قوة كبيرة لخط الدفاع السعودي، ويحظى بجماهيرية طاغية من قبل محبي العميد، ويستحق قيادة الفريق الاتحادي في السنوات المقبلة.

اتحاد جدة يعبر الوحدة وينتظر مواجهة صعبة ضد الشباب بدوري روشن

وكان حجازي قاد فريقه لتحقيق الفوز ضد الوحدة، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وينتظر الاتحاد مواجهة نظيره الشباب ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي لهذا الموسم المقرر لها يوم 15 ديسمبر 2022 علي ملعب الأمير فيصل بن فهد.