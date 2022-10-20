شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الهلال يواجه نيوكاسل الإنجليزي بالسوبر الدرعية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن مواجهة تجمع بين الهلال بطل الدورى السعودى للموسم الماضى الهلال ونيوكاسل ضمن موسم الدرعية.

وأكدت صحيفة "الجزيرة السعودية"، أن الهلال بطل الدورى السعودى للموسم الماضى سيواجه نيوكاسل الإنجليزى، وسيطلق على هذا اللقاء اسم مباراة سوبر الدرعية.

باريس سان جيرمان في مواجهة نجوم الهلال والنصر

وأضافت: "هذه المباراة ليست المباراة الودية الوحيدة التى ستقام فى الفترة المقبلة فى المملكة العربية السعودية، بل تسبقها مباراة أخرى تجمع بين باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر".

وتابعت: "تقام مباراة تجمع نجوم ناديي الهلال والنصر السعودي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار فعاليات موسم الرياض، حيث ستجمع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أمام نجوم فريقي الهلال والنصر، وستحمل اسم كأس موسم الرياض".

ميسي على رأس المتواجدين لمواجهة النصر والهلال

وأكدت التقارير أن الثلاثى الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار، سيتواجدون على رأس قائمة باريس سان جيرمان في المباراة على ملعب مرسول بارك الدولي معقل النصر في العاصمة السعودية الرياض.