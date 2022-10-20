شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة قوية داخل صفوف المنتخب السعودي قبل مونديال قطر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى المنتخب السعودي صدمة موجعة قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل وذلك قبل شهر من انطلاق منافسات البطولة.

ويخوض المنتخب السعودي تدريبات في دولة الإمارات استعدادا من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم إلا أنه علم بإصابة أحد نجومه خلال التدريبات.

إصابة نجم المنتخب السعودي قبل كأس العالم

ووفقا للفحوصات التي أجريت مؤخرا، فقد تأكدت إصابة سامي النجعي لاعب النصر وتعرضه لإصابة عضلية ستجعله يحتاج إلى برنامج علاجي مكثف خلال الفترة القادمة.

وواصل المتخب السعودي تدريباته في المعسكر المقام في عصامة أبوظبي وذلك ضمن المرحلة الثالثة للإعداد لكأس العالم قطر الذي سينطلق في نوفمبر المقبل.

وعلى صعيد متصل، شهدت تدريبات المنتخب السعودي الجماعية مؤخرا عدم مشاركة سمان الفرج قائد الفريق بعد السماح له بمغادرة معسكره بسبب وفاة خالته.

مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم

يذكر أن المنتخب السعودي تقع في المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم رفقة كل من منتخب بولندا ومنتخب الأرجنتين ومنتخب المكسيك.

ومن المنتظر أن يفتتح المنتخب السعودي مشواره ببطولة كأس العالم بمواجهة منتخب الأرجنتين يوم الثاني والعشرين من نوفمبر القادم في أولى مباريات الأخضر بالمونديال.