المؤسسة العامة للحبوب تطرح المناقصة الخامسة لاستيراد 535 ألف طن قمح

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المناطق_الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن طرح المناقصة الخامسة لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية (535) ألف طن للتوريد خلال الفترة ( مارس – أبريل 2023م).

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.

وبيّن معاليه أن الكمية موزعة على (9) بواخر، بواقع (3) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة لميناء جازان.

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Source almnatiq

