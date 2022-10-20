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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، اليوم (الخميس)، تقديم خصم لعملائها على رحلاتها بنسبة 15% على متن قطار الشمال أو الشرق، وذلك احتفاءً بالذكرى الـ71 على تأسيسها.
وأضافت أن الحجوزات متاحة اليوم على موقعها وتطبيق “سار” الخاص بها، لافتة إلى أن الخصم يطبق على الحجوزات الجديدة بتاريخ 20 أكتوبر الحالي.
ونوهت بأن الخصم يطبق على شبكتي الشمال والشرق على درجة الأعمال والاقتصادية والمقصورات الخاصة، لافتة إلى أن هذا العرض متوفر للسفر حتى 19 نوفمبر المقبل.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة ذكرى تأسيسها الـ 71 .. “الخطوط الحديدية” تقدم خصما على رحلاتها بقطاري الشمال والشرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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