شاهد.. “جيب” تعلن سيارتها الكهربائية الجديدة ببطارية تكفي 550 كلم

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أعلنت “جيب”، عن سيارة Avenger الجديدة، والتي تعمل بمحركات كهربائية صديقة للبيئة تولد عزما يعادل 156 حصانًا، مع بطاريات ليثيوم أيون تكفيها لقطع مسافة 550 كلم .

وجاء هيكل السيارة الجديدة بطول 4.8 متر، وبتعديل في تصميم واجهتها الأمامية، إذ تتداخل مكوناتها ما بين الفايبر والزجاج مع باقي العناصر، في تناغم أنيق، مع المصابيح التي تعمل بتقنيات LED.

ودعمت الشركة نموذجها الجديد بإطارات عريضة تبدأ مقاساتها من 18 بوصة، مع ممتصات صدمات أمامية وخلفية متينة وإطارات بلاستيكية خاصة تحيط بحجرات العجلات لحمايتها من الصدمات وعوامل الرطوبة.

وجهزت السيارة بشاشة أمام السائق، وأخرى لمسية بمنتصف واجهة القيادة بمقاس 10.25 بوصة، بخلاف أنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام التحكم التكيفي بالمسار.





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Source akhbaar24

