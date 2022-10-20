“آبل” تكشف عن آيباد الجديد بميزة لم تطرحها من قبل

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أزاحت شركة “آبل” الستار عن أحدث أجهزتها من “آيباد” بميزة لم تطرحها من قبل، وهي إمكانية التحكم بالصور والملفات على شاشة الحاسب باستخدام قلم عن مسافة 12 ملم.

وذكرت الشركة أنها زودت الجهاز بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة التي مع تقنيات HDR10 و Dolby Vision لتوفير دقة عالية للفيديوهات والصور، لافتة إلى أن هذه الشاشة من نوع Liquid Retina XDR mini-LED LCD، ويبلغ مقاسها 12.9 بوصة، ودقة عرضها (2048/2732) بيكسل، وترددها 120 هيرتزا.

ومنحت الشركة جهازها الذي يطرح تحت اسم “iPad Pro” كاميرا أساسية بدقة (12+10) ميغابيكسل، وفيها مستشعر TOF 3D LiDAR ، في حين بلغت دقة الكاميرا الأمامية 12 ميغابيكسل.

ويعد هذا الجهاز مقاوما للصدمات والخدوش، إذ جاء بهيكل أنيق من البلاستيك والألومنيوم والزجاج، كما اكتسب هذا الجهاز تقنيات Nano-SIM, eSIM للاتصال مع الشبكات الخلوية، وذواكر 1 و2 تيرابايت، وذواكر وصول عشوائي بسعة 8 /16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 128و 256 و512 غيغابايت.

يذكر أن الجهاز يعمل بنظام iPadOS 16، ومعالج Apple M2، ومعالج رسوميات Apple GPU، كما يوجد به لوحة مفاتيح خارجية، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 1058 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.





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Source akhbaar24

