تؤدي للإغماء وربما الوفاة.. تحذيرات من انتشار لعبة إلكترونية في مدارس بمصر

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حذرت وزارة التربية والتعليم المصرية، من انتشار تحد خطير بين أطفال المدارس، عبر منصة “تيك توك”، يعرف التحدي باسم “لعبة الموت”.

وأشارت الوزارة، إلى أن خطورة التحدي تتمثل في قيام الأطفال بكتم الأنفاس لفترة طويلة وهو ما يتسبب في حالات إغماء بين الطلاب.

وأبان اختصاصيون في طب الأطفال، أن هذا التحدي ربما يؤدي إلى الوفاة خاصة إذا كان الطفل في سن صغيرة أو جسمه ضعيف أو يعاني أمراضا تزيد تأثيراتها بتعرض الجسد لصدمة غياب الأكسجين.

وأضاف أن كتم النفس إذا لم يسبب الوفاة فإنه يؤثر بالقطع على جميع وظائف الجسم وخاصة المخ، الذي ينقطع عنه الأكسجين لفترة قد تصل لدقيقة أو أكثر وهذا زمن كبير وخطير.

وشددت الوزارة على مديري المدارس لمراقبة أي أنشطة غير معتادة يقوم بها الطلاب قد تضرُّ بهم، وتنفيذ حملات توعية بأضرار الألعاب الإلكترونية التي يسعى بعض الطلاب لتطبيقها على أرض الواقع، وطالبت أولياء الأمور بمراقبة سلوك أبنائهم على الهواتف الذكية.



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Source akhbaar24

