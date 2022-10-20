توضيح من “الحج” بشأن المطارات المُحددة لحاملي تأشيرة “العُمرة”

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أوضحت وزارة الحج والعمرة، مدى إلزام حاملي تأشيرات العمرة، بالدخول إلى المملكة والمغادرة منها عبر مطارات دولية مُحددة.

وأبانت “الحج والعمرة” في ردها على استفسار أحد المغردين على “تويتر”، أنه لا يُشترط على حاملي تأشيرة العمرة الدخول أو المغادرة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة لأداء مناسك العمرة.

وأكّدت على أنه يمكن للمعتمر الدخول والمغادرة من أي مطار دولي أو إقليمي في المملكة لأداء النسك.

منصة نُسك

وأعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أن منصة “نسك” الإلكترونية تواصل تسهيل إجراءات قدوم المعتمرين من كل أرجاء العالم للمملكة، وذلك لأداء الفرائض سواء كانت الحج أو العمرة.

وتقدم المنصة خدمات متميزة سواء كانت الحجز ببرامج العمرة والزيارة وإصدار التأشيرات وغيرها، وحرصت المملكة على أن تعلن شروط التسجيل في “نسك” بالإضافة إلى ألية التسجيل لكي يتعرف عليها جميع المستفيدين منها والراغبين في أداء الشعائر الدينية.

وكانت وزارة الحج والعمرة التابعة للملكة العربية السعودية قد أطلقت رابط منصة “نسك” الإلكترونية لحجز برامج العمرة إلكترونيا وإنهاء التأشيرات والإجراءات للراغبين في الحج أو العمرة.

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Source almnatiq

