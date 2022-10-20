تعزيز منظومة البحث والابتكار في مؤتمر عالمي بالرياض

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ويسلط المؤتمر الضوء على الشراكات الناجحة والقائمة بين الجامعات والقطاعات الحكومية والصناعية والتنموية، ويعرض المخرجات البحثية الناتجة من الشراكات، إضافة إلى تعزيز العلاقات بين الجامعات والقطاعات الصناعية، وكذلك خلق شراكات استراتيجية مستدامة بين الجامعات ومختلف القطاعات، وسيشمل المؤتمر تدشين شراكات بحثية تسهم فيها الجامعات، خلال تقديم حلول ابتكارية فاعلة لمواجهة التحديات في مختلف القطاعات، وتطويع المعرفة لخدمة التنمية وصناعة الاستثمار.ويشارك في المؤتمر عدد من الوزراء والقيادات المحلية والدولية، و100 جهة من القطاعات الصناعية والتنموية.
ويأتي هذا المؤتمر ضمن مبادرات وزارة التعليم التي تهدف إلى توجيه البحث والابتكار لخدمة القطاع الصناعي والتنموي والاقتصادي، ولتتجير الابتكارات والتقنيات الموجودة في الجامعات؛ لاستثمارها وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.
وستطلق خلال المؤتمر مبادرة شراكات البحث والابتكار المدعومة من برنامج تنمية القدرات البشرية، ومجموعة من المنصات الالكترونية التي ستدعم كذلك منظومة البحث والابتكار في الجامعات والقطاع الصناعي.
مؤتمر الشراكات المستدامة
- 40 جامعة وكلية سعودية مشاركة
- 50 ورشة عمل متخصصة
- 1000 اختراع ونموذج أولي
- 150 متحدثا من صناع القرار
- 100 جهة مشاركة
- 50 اتفاقية وشراكة
أهداف المؤتمر
- التعريف بالجهود البحثية لوزارة التعليم والجامعات
- خلق شراكات مع القطاعات الصناعية والتنموية
- إيضاح أهمية البحث العلمي واالبتكار وعالقتهما بالنمو الإقتصادي
- ربط منظومة البحث واالإبتكار في الجامعات مع القطاع الصناعي والتنموي
- تحويل الإبتكارات والأبحاث العلمية إلى منتجات اقتصادية
- تحديد الأولويات البحثية المتعلقة بالقطاع الصناعي والتنموي
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