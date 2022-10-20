شكرا لقرائتكم خبر تعزيز منظومة البحث والابتكار في مؤتمر عالمي بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمشاركة 100 جهة محلية ودولية، تقيم وزارة التعليم مؤتمرا عالميا بعنوان «الشراكات المستدامة: البحث والابتكار لبناء اقتصاد مزدهر»، في فندق الريتز-كارلتون بالرياض على مدى يومي الأربعاء والخميس 23-24 نوفمبر 2022.

ويسلط المؤتمر الضوء على الشراكات الناجحة والقائمة بين الجامعات والقطاعات الحكومية والصناعية والتنموية، ويعرض المخرجات البحثية الناتجة من الشراكات، إضافة إلى تعزيز العلاقات بين الجامعات والقطاعات الصناعية، وكذلك خلق شراكات استراتيجية مستدامة بين الجامعات ومختلف القطاعات، وسيشمل المؤتمر تدشين شراكات بحثية تسهم فيها الجامعات، خلال تقديم حلول ابتكارية فاعلة لمواجهة التحديات في مختلف القطاعات، وتطويع المعرفة لخدمة التنمية وصناعة الاستثمار.

ويشارك في المؤتمر عدد من الوزراء والقيادات المحلية والدولية، و100 جهة من القطاعات الصناعية والتنموية.

ويأتي هذا المؤتمر ضمن مبادرات وزارة التعليم التي تهدف إلى توجيه البحث والابتكار لخدمة القطاع الصناعي والتنموي والاقتصادي، ولتتجير الابتكارات والتقنيات الموجودة في الجامعات؛ لاستثمارها وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.

وستطلق خلال المؤتمر مبادرة شراكات البحث والابتكار المدعومة من برنامج تنمية القدرات البشرية، ومجموعة من المنصات الالكترونية التي ستدعم كذلك منظومة البحث والابتكار في الجامعات والقطاع الصناعي.

مؤتمر الشراكات المستدامة







40 جامعة وكلية سعودية مشاركة



50 ورشة عمل متخصصة



1000 اختراع ونموذج أولي



150 متحدثا من صناع القرار



100 جهة مشاركة



50 اتفاقية وشراكة



أهداف المؤتمر