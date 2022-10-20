استكشاف الطاقات الإبداعية في الأمن السيبراني بجامعة طيبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم جامعة طيبة مسابقة «التقط العلم» المختصة في مجال الأمن السيبراني، وذلك خلال المدة من 27 - 30 أكتوبر الجاري، وتستهدف طلاب الجامعات والمختصين والمهتمين بمجال الأمن السيبراني.

وبينت الجامعة أن المسابقة التي تعد الأكبر والأولى من نوعها في منطقة المدينة المنورة، تقام ضمن سلسلة فعاليات توعوية ولقاءات علمية ومسابقات نظمتها الجامعة خلال أكتوبر الجاري للتوعية بالأمن السيبراني، وتختص بمجال الأمن السيبراني، وتحاكي بيئة تقنية حقيقية يتنافس فيها الأفراد أو الفرق ضد بعضهم البعض، وتتضمن تحديات بمستويات مختلفة تحت موضوعات عدة مثل: التشفير والهندسة العكسية واختراق الويب والشبكات والبرمجة.

وتهدف المسابقة إلى رفع مستوى الوعي لدى طلاب الجامعات في مجال الأمن السيبراني، والكشف عن الطاقات الإبداعية في هذا المجال وتحفيزها، وتبادل واكتساب الخبرات السيبرانية، وزيادة الوعي بالأمن السيبراني للمجتمع المعرفي، وإبراز المواهب الشابة.