شكرا لقرائتكم خبر استكشاف الطاقات الإبداعية في الأمن السيبراني بجامعة طيبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبينت الجامعة أن المسابقة التي تعد الأكبر والأولى من نوعها في منطقة المدينة المنورة، تقام ضمن سلسلة فعاليات توعوية ولقاءات علمية ومسابقات نظمتها الجامعة خلال أكتوبر الجاري للتوعية بالأمن السيبراني، وتختص بمجال الأمن السيبراني، وتحاكي بيئة تقنية حقيقية يتنافس فيها الأفراد أو الفرق ضد بعضهم البعض، وتتضمن تحديات بمستويات مختلفة تحت موضوعات عدة مثل: التشفير والهندسة العكسية واختراق الويب والشبكات والبرمجة.وتهدف المسابقة إلى رفع مستوى الوعي لدى طلاب الجامعات في مجال الأمن السيبراني، والكشف عن الطاقات الإبداعية في هذا المجال وتحفيزها، وتبادل واكتساب الخبرات السيبرانية، وزيادة الوعي بالأمن السيبراني للمجتمع المعرفي، وإبراز المواهب الشابة.
كانت هذه تفاصيل خبر استكشاف الطاقات الإبداعية في الأمن السيبراني بجامعة طيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.