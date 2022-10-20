الذكاء الاصطناعي يقلص أخطاء تشخيص سرطان الثدي

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وعملت الهيئة، بالتعاون مع وزارة الصحة، على تسخير التقنيات لاكتشاف حالات السرطان مبكرا والمساهمة في تقليل الوفيات.كما تقلل هذه التقنيات نسبة الأخطاء في تشخيص الحالة. ويعتبر سرطان الثدي النوع الأكثر تفشيا من أنواع السرطانات على مستوى المملكة.
ويعد السرطان الأول عند النساء عالميا، وأن نحو من 55% من حالات السرطان في المملكة يتم اكتشافها في مراحل متأخرة؛ ويعود السبب الرئيس لتأجيل الكشف المبكر إلى اعتقاد السيدات بأن عدم ظهور الأعراض يعني عدم وجود المرض.
مميزات تقنيات الذكاء الاصطناعي
- تحسين جودة القراءة الآلية لصور أشعة الماموغرام للكشف عن سرطان الثدي
- سرعة فرز الحالات غير الطبيعية بنسبة تصل إلى 60 %
- تقليل الفحوصات المخبرية لتأكيد حالات الاشتباه
- رفع مستوى كفاءة الأطباء
- زيادة عدد الفحوصات للشريحة المستهدفة وفرص اكتشاف المرض في مراحل مبكرة
- خفض نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي
للتقليل من الإصابة بسرطان الثدي
- الكشف بالماموغرام كل سنة أو سنتين
- الكشف المبكر لعمر 30 سنة في حالات معينة
- ممارسة النشاط البدني ما لا يقل عن 30 دقيقة يوميا
- تناول الغذاء الصحي الغني بالخضراوات والفاكهة
- الحفاظ على وزن طبيعي
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