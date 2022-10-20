“الأحوال المدنية” توضّح طريقة تغيير المسمى الوظيفي إلى “متقاعد” بالهوية

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أجابت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على استفسار بشأن كيفية تغيير المسمى الوظيفي إلى متقاعد في بيانات الهوية الوطنية.

وأوضحت بأنه يمكن القيام بهذا الإجراء من خلال مراجعة أقرب مكتب تابع للأحوال المدنية، حيث لا يمكن القيام بذلك إلكترونياً.

وأضافت “الأحوال المدنية” بأن لتعديل بيانات المهنة إلى متقاعد، يجب إحضار قرار التقاعد أو خطاب من الجهة المعنية بذلك، مشيرةً إلى أنه لا يلزم حجز موعد للاستفادة من الخدمة.



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Source akhbaar24

