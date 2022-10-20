︎
.
أجابت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على استفسار بشأن كيفية تغيير المسمى الوظيفي إلى متقاعد في بيانات الهوية الوطنية.
وأوضحت بأنه يمكن القيام بهذا الإجراء من خلال مراجعة أقرب مكتب تابع للأحوال المدنية، حيث لا يمكن القيام بذلك إلكترونياً.
وأضافت “الأحوال المدنية” بأن لتعديل بيانات المهنة إلى متقاعد، يجب إحضار قرار التقاعد أو خطاب من الجهة المعنية بذلك، مشيرةً إلى أنه لا يلزم حجز موعد للاستفادة من الخدمة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “الأحوال المدنية” توضّح طريقة تغيير المسمى الوظيفي إلى “متقاعد” بالهوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.