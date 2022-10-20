وظائف لدى برنامج خدمة ضيوف الرحمن في جدة والرياض

︎ . المناطق_متابعات أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة والرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: المسميات الوظيفية: مدير إدارة الأنظمة والتشريعات: المؤهلات والخبرات: بكالوريوس – خبرة لا تقل عن (6) سنوات منها سنتين كحد أدنى في منصب إداري “مدير إدارة / مدير قسم”.ماجستير – خبرة لا تقل عن (4) سنوات منها سنة كحد أدنى في منصب إداري “مدير إدارة / مدير قسم”.التعليم: قانون أو شريعة. أخصائي أنظمة وتشريعات: المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات القانون أو الشريعة. لحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن (3) سنوات منها سنة كحد أدنى في جهة أو مهام تعنى بتطوير الأنظمة والتشريعات. لحملة الماجستير خبرة لا تقل عن (2) سنوات منها سنة كحد أدنى في جهة أو مهام تعنى بتطوير الأنظمة والتشريعات. مهارات استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة. مستوى اللغة الإنجليزية: غير مشترط. مدير الإدارة القانونية: المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات القانون أو الشريعة. لحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن (9) سنوات منها (3) سنوات كحد أدنى في منصب إداري “مدير إدارة / مدير قسم”. لحملة الماجستير خبرة لا تقل عن (5) سنوات منها سنتين كحد أدنى في منصب إداري “مدير إدارة / مدير قسم”. مدير أول قسم العقود: المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الآتية (إدارة أعمال أو القانون) أو ماجستير إدارة أعمال (ميزة إضافية). خبرة عملية عشرة أعوام أو أكثر في إدارة العقود والمناقصات مع وجود خبرة في تطبيق نظم المنافسات والمشتريات الحكومية. عن البرنامج: هو أحد برامج رؤية السعودية 2030، أطلقه الملك سلمان بن عبد العزيز في مايو 2019، يستهدف إتاحة فرصة الحج والعمرة والزيارة لأكبر عدد ممكن من المسلمين ويشارك في تنفيذه أكثر من 32 جهة حكومية ومئات الجهات من القطاع الخاص؛ كما يسعى لإحداث نقلة نوعية في تجربة الحج والعمرة. طريقة التقديم: أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 28 سبتمبر 2022م.وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا). ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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