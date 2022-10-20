وفاة مفاجئة لمدرب ارتبط بالإمارات وأشهر اسلامه فيها

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توفي مدرب التضامن الكويتي لكرة قدم الصالات البرتغالي روي غيماريتش بشكل مفاجئ، أثناء متابعة مباراة فريقه أمام القادسية، ويعد غيماريتش مدرباً معروفاً في كرة قدم الصالات الإماراتية، وسبق ان أشهر إسلامه عندما كان مدرباً لفريق دبا الحصن في 2019، وقال غيماريتش حينها انه تعرف على الإسلام من خلال مشواره في الإمارات حيث وجد الإمارات وطن التسامح والتعايش والمحبة بين أصحاب الأديان المختلفة والهويات الثقافية المتنوعة، ودرب روي كذلك أندية الحمرية والوصل وشباب الأهلي والظفرة والوحدة.

وبدأ عدد كبير من عشاق كرة قدم الصالات البحث عن سبب وفاة مدرب التضامن لكرة الصالات روي غيماريتش، خاصة وأنه لم يكن يعاني من أي أمراض قبل ذلك وكان يتمتع بصحة ممتازة ويقود نادي التضامن من خلال التدريبات في الصالات المغلقة وكذلك المفتوحة.

وقالت بعض المصادر الرياضية المحلية في الكويت إن سبب الوفاة يعود لتعرضه لأزمة قلبية حادة، حيث تشير الأنباء الأولية الواردة من المستشفى أنه تعرض لارتفاع حاد في ضغط الدم ما أدى الى تعرضه لجلطة قلبية فارق الحياة على إثرها مباشرة.

وبحسب شهود عيان فإن مدرب نادي التضامن كان يتواجد داخل الصالة ولم يظهر عليه أي تعب أو إعياء حيث سقط بشكل مفاجئ خلال المباراة الودية أمام نادي القادسية.

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Source almnatiq

