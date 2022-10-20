سياسي / بريطانيا.. تعيين غرانت شابس وزيراً للداخلية خلفاً لسوالا بريفرمان

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لندن 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واس

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس مساء الأربعاء تعيين النائب المحافظ ووزير النقل السابق غرانت شابس وزيراً للداخلية خلفاً لسوالا بريفرمان التي استقالت من منصبها.

وشغل شايس عدة مناصب وزارية في حكومات ديفيد كاميرون وتيريزا ماي وبوريس جونسون، فضلاً عن شغله منصب رئيس حزب المحافظين.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة سوالا بريفرمان أعلنت في وقت سابق استقالتها من الحكومة بسبب ما وصفته بـ”الخطأ الأمني غير المقصود”.

//انتهى//

00:39ت م

0012 لندن 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس مساء الأربعاء تعيين النائب المحافظ ووزير النقل السابق غرانت شابس وزيراً للداخلية خلفاً لسوالا بريفرمان التي استقالت من منصبها.وشغل شايس عدة مناصب وزارية في حكومات ديفيد كاميرون وتيريزا ماي وبوريس جونسون، فضلاً عن شغله منصب رئيس حزب المحافظين.وكانت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة سوالا بريفرمان أعلنت في وقت سابق استقالتها من الحكومة بسبب ما وصفته بـ”الخطأ الأمني غير المقصود”.//انتهى//00:39ت م0012 www.spa.gov.sa/2393945 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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