للحفاظ على العين.. “الصحة” تنصح بارتداء النظارات الشمسية وتجنب التحديق

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كشفت وزارة الصحة، عن العادات البصرية والأدوات الواقية التي تؤثّر على صحة العين بطريقة سلبية أو إيجابية، ومنها التحديق المستمر وارتداء النظارات الشمسية.
وأوضحت الوزارة، أن ارتداء النظارات الشمسية يدعم صحة العين، حيث تتسبب الأشعة فوق البنفسجية في تلف القرنية، وانعدام عدسة العين وانخفاض الرؤية.
وأضافت بأن التحديق المستمر بشيء معين لفترة طويلة يضعف صحة العين، فقد يؤدّي إجهاد العين إلى جفاف العين، كما يضع عبئاً إضافياً على عضلات العين التي تساعد على التركيز.
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Source almnatiq
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