أبرزهم محترفي النصر والشباب.. لاعبون من الدوري السعودي يتنافسون على كأس العالم 2022

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بدأ العد التنازلي لبطولة كأس العالم “قطر 2022″، والتي تقام خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين، بمشاركة المنتخب الوطني السعودي، الذي حجز مقعده في الحدث الكروي الكبير للمرة السادسة في تاريخه.

ويعد دوري روشن للمحترفين من أكثر الدوريات الذي سيكون له أكبر عدد من اللاعبين في المونديال، فبالإضافة للاعبين المنتخب السعودي فإن هناك العديد من المحترفين الأجانب المشاركون مع الأندية السعودية ينتظرون الظهور مع منتخباتهم في كأس العالم 2022 بقطر.

ورصد “سبورت 24” أبرز تلك الأسماء الأجنبية، حيث تضم أندية دوري روشن للمحترفين العديد من اللاعبين المحترفين الدوليين والذين يتوقع استدعاؤهم للمشاركة مع منتخبات بلادهم في كأس العالم، من خلال القوائم النهائية التي ستعلنها المنتخبات المشاركة بالمونديال خلال أيام قليلة، ونستعرض تلك الأسماء كالتالي:

1- الكاميروني فينيسنت أبوبكر (النصر)

2- البرازيلي برونو دوارتي (ضمك)

3- الكاميروني ديفيس إيباسي (أبها)

4- المغربي فيصل فجر (الوحدة)

5- البولندي غريغور كريتشوفياك (الشباب)

6- الأوروغوياني مارتين كمبانيا (الباطن)

7- الكاميروني كولينز فاي (الطائي)

8- التونسي نعيم السليتي (الاتفاق)

9- الكوري الجنوبي كيم سيونغ (الشباب)

10- المغربي منير محمدي (الوحدة)

11- التونسي سعد بقير (أبها)

12- الكاميروني ليندر تاوامبا (التعاون)

وتمثل الكاميرون الحضور الأكبر للأجانب الدوليين في دوري روشن للمحترفين بـ4 لاعبين يتوقع استدعاؤهم جميعًا.



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Source akhbaar24

