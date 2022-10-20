المملكة تستضيف بطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز

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أكد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، الأمير عبدالله بن فهد، اعتزازه باستضافة المملكة لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز.

وقال: “إن استضافة الدرعية لبطولة لونجين العالمية التي تعد من أهم وأقوى بطولات قفز الحواجز في العالم تأتي امتدادًا لدعم خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد عرّاب الرؤية الطموحة وصانع التغيير وبمتابعة مباشرة من وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل”.

وأضاف: “تشهد المملكة نقلة نوعية باستضافة الأحداث الرياضية العالمية مثل نزال البحر الأحمر للملاكمة وسباقات الفورملا ورالي داكار وغيرها من الأحداث”.

وأوضح، أن استضافة بطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز، والتي تمت بعد توقيع الاتفاقية العام الماضي مع يان توبز مؤسس ورئيس جولات لونجين العالمية، تعد قفزة نوعية في الفروسية السعودية حيث أنها تضم أفضل الفرسان العالميين المصنفين وأفضل الجياد، وتلاقي اهتمامًا كبيرًا عالميًّا كونها الجولة الختامية من بين 15 جولة حول العالم.

وتم اختيار الدرعية موقعاً للبطولة؛ لأنها تجسد إرث المملكة التاريخي والثقافي، وقد تم تجهيز الموقع بأفضل الإمكانيات بما يتناسب مع المعايير العالمية ويواكب الحدث العالم المرتقب.



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Source akhbaar24

