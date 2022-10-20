صيانة موقع التطوع يربك ترقيات موظفين - #عاجل

أربك تعطل موقع المنصة الوطنية للعمل التطوعي لإجراء الصيانة موظفين ينتظرون الترقية، حيث حثت بعض الجهات موظفيها على رفع ساعاتها التطوعية استعدادًا لإدخال محاضر الترقيات، باعتبار ساعات العمل التطوعي شرطا في نقاط المفاضلة.

نسخة جديدة

ويعاني موقع المنصة من قبل وبعد التحديث لضغط يتسبب بتوقف الموقع، مما تسبب بابعاد المتطوعين جراء المشاكل التقنية، فيما أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«دوت الخليج» أنه فيما يتعلق بمنصة العمل التطوعي التابعة ليس هناك عطل مفاجئ، بل قامت الوزارة بعمل تحديثات لبناء نسخة جديدة ومطورة للمنصة تواكب متطلبات المستخدمين، وتحسّن تجربة العميل للقطاعات والفرق التطوعية والمتطوعين.

وكان فريق عمل المنصة أعلن في السابق عن وجود تحديثات على المنصة في وسائل التواصل وإبلاغ الجهات ذات العلاقة بذلك، ونظرًا لتطلب الأمر العديد من الإجراءات التقنية تتعلق بنقل البيانات وتجهيز الخوادم وغيرها من الأعمال التقنية، تم إغلاق المنصة مؤقتًا لحين الانتهاء من عمليات التحديث.

خدمة المجتمع

وأحاطت الوزارة بأن المنصة عادت للعمل منذ الخميس الموافق 13-10-2022 بشكل تجريبي للتأكد من سلامة عمليات النقل والتحديث، تمهيدًا لإعلان اكتمال التحديث خلال الأيام القادمة، مع الإشارة إلى أن جميع حقوق المتطوعين محفوظة حتى أثناء النقل للتحديث الجديد، وتود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإشارة إلى أن عملية الإطلاق لإصدار جديد للمنصة يهدف إلى مواكبة المتطلبات الجديدة للمستخدمين، وتلبية تطلعاتهم؛ ليكون مواكبًا للرؤية، ويعزز إسهامات مؤسسات العمل التطوعي والمتطوعين في خدمة المجتمع.