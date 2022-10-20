ضيق مداخل سحبان يخنق السكان

أبدى عدد من سكان «مخطط سحبان» شمال محايل عسير، الذي يضم أكثر من 2000 قطعة سكنية، تذمرهم من ضيق مداخل المخطط، الذي لا يتسع لمرور أكثر من مركبة واحدة، مما يتسبب في اختناقات مرورية وحركة سير عشوائية، فيما أوضحت بلدية محايل عسير أن «مخطط سحبان» يعتبر من المخططات المنفذة حديثًا، من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويجري العمل على استلام البنية التحتية للمخطط، وعمل الدراسات اللازمة لطرق محورية، تتناسب مع الكثافة السكانية المتوقعة وربطها بالطرق الرئيسة للمحافظة، وتنفيذ ما يعتمد حسب ما يرد من تكاليف.

وقال محمد عسيري إن معاناتهم بمدخل المخطط الجنوبي، تتطلب تدخلا عاجلا من قبل بلدية محايل عسير والجهات المختصة، بتوسيع مدخل المخطط وسرعة معالجته، حيث إن ضيق المدخل أرهق السكان، وتسبب في عشوائية دخول المركبات وخروجها.

وأضاف سكان لـ«دوت الخليج» أن مداخل «مخطط سحبان» الشرقي والجنوبي، تعاني من العشوائية في ظل ضيقها، ما جعل حركة المركبات تعطل مصالح مستخدمي الطريق بما ينتج عنها من تلبك مروري، مؤكدين بأن مداخل المخطط على وضعها الراهن لا تخدم المخطط، مناشدين الجهات المعنية الاهتمام بالمخطط وتوفير الخدمات الأساسية.