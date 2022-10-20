ضيق مداخل سحبان يخنق السكان

وقال محمد عسيري إن معاناتهم بمدخل المخطط الجنوبي، تتطلب تدخلا عاجلا من قبل بلدية محايل عسير والجهات المختصة، بتوسيع مدخل المخطط وسرعة معالجته، حيث إن ضيق المدخل أرهق السكان، وتسبب في عشوائية دخول المركبات وخروجها.
وأضاف سكان لـ«دوت الخليج» أن مداخل «مخطط سحبان» الشرقي والجنوبي، تعاني من العشوائية في ظل ضيقها، ما جعل حركة المركبات تعطل مصالح مستخدمي الطريق بما ينتج عنها من تلبك مروري، مؤكدين بأن مداخل المخطط على وضعها الراهن لا تخدم المخطط، مناشدين الجهات المعنية الاهتمام بالمخطط وتوفير الخدمات الأساسية.
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