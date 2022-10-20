أمير مكة يشهد انطلاق جولة مسك

شهد مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل انطلاق فعاليات «جولة مسك» بجدة، التي تنظمها مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» خلال الفترة من الـ18 وحتى الـ19 من شهر أكتوبر الحالي.

واطّلع أمير مكة على الفعاليات المصاحبة للمعرض التفاعلي لـ«جولة مسك»، والذي يُقدّم صورة شاملة لماضي وحاضر ومستقبل المؤسسة وجهاتها التابعة، كما استمع إلى شرح عن الفعالية التي يشارك فيها أكثر من 30 متحدثاً في مجالات القيادة والريادة والمجتمع والمهارات.

يُذكر أن فعالية «جولة مسك» التي تنظمها مؤسسة محمد بن سلمان تتضمن عروضاً تفاعليةً وجلسات حوارية وحلقات نقاش، تتيح للمستفيدين التفاعل والتواصل والاستفادة من التجارب الناجحة والمُلهمة التي يستعرضها قادة مميزون ونخبة من خريجي برامج المؤسسة.