أمير مكة يشهد انطلاق جولة مسك

واطّلع أمير مكة على الفعاليات المصاحبة للمعرض التفاعلي لـ«جولة مسك»، والذي يُقدّم صورة شاملة لماضي وحاضر ومستقبل المؤسسة وجهاتها التابعة، كما استمع إلى شرح عن الفعالية التي يشارك فيها أكثر من 30 متحدثاً في مجالات القيادة والريادة والمجتمع والمهارات.
يُذكر أن فعالية «جولة مسك» التي تنظمها مؤسسة محمد بن سلمان تتضمن عروضاً تفاعليةً وجلسات حوارية وحلقات نقاش، تتيح للمستفيدين التفاعل والتواصل والاستفادة من التجارب الناجحة والمُلهمة التي يستعرضها قادة مميزون ونخبة من خريجي برامج المؤسسة.
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