شكرا لقرائتكم بدء القبول بالمعهد العالي للصناعات البلاستيكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية بمدينة الرياض عن فتح القبول (للدفعة 32) لحملة الثانوية (جميع التخصصات) للفصل التدريبي الثاني للعام الحالي 1443/ 1444هـ، علمًا بأن التقديم يتم عبر البوابة الإلكترونية للمعهد، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

نبذة عن البرنامج

البرنامج الرئيس للمعهد وهو برنامج دبلوم تقنية صناعة البلاستيك والذي يؤهل المتدرب لتشغيل مختلف آلات تشكيل البلاستيك في قطاع الصناعة التحويلية. يتعرض المتدرب خلال هذا البرنامج إلى مختلف التقنيات والآلات يتنقل خلالها في العديد من ورش التدريب الفعلية التي تحتوي على آلات حقيقية كتلك التي تستخدم في القطاع الصناعي. ويقدم هذا البرنامج على مدى سنتين متواصلة بواقع 84 أسبوعًا تدريبيًّا.

نبذة عن التدريب: 1- فرص العمل في قطاع صناعة البلاستيك. 2- التدريب باللغة الإنجليزية. 3- التدريب تحت إشراف خبراء من كبرى الشركات اليابانية. 4- رسوم التدريب تدفع من قبل الشركة الموظفة وصندوق تنمية الموارد البشرية أو سابك.

شروط القبول:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها (جميع التخصصات).

3- ألا يكون قد سبق دعمه من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.

4- ألا يكون مسجلًا في التأمينات الاجتماعية.

5- اجتياز المقابلة الشخصية بعد مطابقة البيانات واستيفاء شروط القبول.