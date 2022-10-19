شكرا لقرائتكم عقارات الدولة تنظم لقاءً مع 86 جهة حكومية بنجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تحت رعاية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، وحضور وكيل إمارة المنطقة المكلف، الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، نظّمت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالتعاون مع إمارة المنطقة، لقاءً تعريفيًّا بمشاركة أكثر من 86 جهة حكومية.

ويهدف اللقاء للارتقاء بمستوى إدارة الأصول العقارية للدولة، وتعزيز حمايتها، ورفع كفاءتها الإنتاجية، وتعظيم دورها التنموي، واستخدامها بالشكل الأمثل، إضافةً إلى رفع مستوى التواصل بين الهيئة والجهات الحكومية وتكامل أدوارها؛ لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة.

رؤية ورسالة الهيئة

وتناول اللقاء عددًا من المواضيع الرئيسة ومنها التعريف برؤية ورسالة الهيئة وأهدافها الإستراتيجية، والبرامج والمبادرات المنبثقة عنها، ودور فرع الهيئة في منطقة نجران والخدمات التي يقدمها للمنظومة الحكومية.

كما استعرض اللقاء مشروع التحول الرقمي كأحد أبرز المشاريع التي تعمل عليها الهيئة، لأتمتة إجراءات الخدمات العقارية الإلكترونية، مما يسهم في تمكين المنظومة الحكومية من إنهاء معاملاتها بأسرع وقت وأقل جهد، وفي إطار يحوكم الإجراءات وبشفافيةٍ عاليةٍ.