شكرا لقرائتكم فيديو معبر لوداع كابتن طيار سعودي مع المسافرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشر طيران ناس مقطع فيديو معبر لوداع كابتن طيار سعودي مع المسافرين أثناء رحلة من جدة إلى الرياض؛ بمناسبة تقاعده.

مسك الختام

وكانت الرحلة من جدة إلى العاصمة الرياض، مسك الختام لمشوار الطيار جمال المهني كطيار والممتد لأكثر من 30 عامًا.

وشارك كابتن طيار جمال في رحلات جوية بعدد ساعات طيران تجاوز 22 ألف ساعة.

حياة جديدة

وتفاعل المغردون عبر وسم “شكرًا كابتن جمال”، حيث قال خالد: “بالتوفيق والسداد كابتن جمال وفيت وكفيت”.

وقال محمد البيروتي MOHAMED ALBEIRUTI: “ما شاء الله حياة جديدة بعد التقاعد متمنيًا لك التوفيق فيها”.