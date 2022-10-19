شكرا لقرائتكم الكلية التقنية بالحناكية تبدأ استقبال طلبات القبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تبدأ الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الحناكية يوم الأحد القادم استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1443هـ.

تفاصيل القبول

وأوضح عميد الكلية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بندر بن ضعيان الحربي أن التقديم يشمل خريجي الثانوية العامة وما يعادلها، وذلك في تخصصي الدعم الفني وميكانيكا السيارات، مبيناً أن التقديم على المعهد الصناعي الثانوي يشمل خريجي الكفاءة المتوسطة والصف الأول والثاني ثانوي في تخصصات ميكانيكا السيارات والكهرباء الإنشائية والتبريد والتكييف، إضافة إلى برنامج المعاهد الصناعية لفصل تدريبي واحد لجميع الفئات “بنين”، مشيرا إلى أن أقل مؤهل دراسي هو الكفاءة المتوسطة.

ودعا الحربي المتقدمين إلى الاطلاع على إجراءات وشروط القبول والتسجيل عبر البوابة الإلكترونية للتسجيل.