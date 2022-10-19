طرح تذاكر «بوليفارد رياض سيتي» و«ونتر وندرلاند»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن بدء طرح تذاكر الدخول إلى كل من منطقة «بوليفارد رياض سيتي» ومنطقة «ونتر وندر لاند» ضمن مناطق موسم الرياض 2022 الترفيهية، واعدًا زوارهما بفعاليات وتجارب ترفيهية ضخمة تتماشى مع شعار الموسم #فوق_الخيال. ويمكن لزوار «بوليفارد رياض سيتي» اعتبارًا من 22 أكتوبر الحالي، التجول في المنطقة واستكشاف كل ما هو جديد وسط تجارب جديدة، مثل ممر البورد ووك، والمطاعم العالمية، والقيام بتجربة تسوق فاخرة، والاستمتاع بالأجواء والحفلات الموسيقية، إلى جانب العروض المسرحية الأسبوعية. ويمكن حجز تذاكر الدخول إلى المنطقة عبر الرابط التالي: https://ticketmx.riyadhseason.sa/ar/d/2277/boulevard-riyadh-city/. ويمكن حجز تذاكر الدخول إلى المنطقة عبر الرابط التالي: https://ticketmx.riyadhseason.sa/ar/d/2277/boulevard-riyadh-city/. ويمكن لزوار منطقة «ونتر وندر لاند» بدءا من 22 أكتوبر الحالي الاستمتاع بأكبر حلبة تزلج خارجية والتمتع بالأجواء الشتوية، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط: ttps://ticketmx.riyadhseason.sa/ar/g/10/riyadh-season. تطورات شهدتها بوليفارد





12 مطعما ومقهى جديدا



25 مسرحية عربية وعالمية



7 مسرحيات سعودية



مجموعة من الحفالت األسبوعية

تطورات شهدتها ونتروندرلاند



5 ألعاب جديدة



80 تجربة حماسية



46 مطعما ومقهى



21 متجرا متنوعا



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