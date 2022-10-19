«العدل» تقر الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

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وبينت الأدلة التي جاءت في 135 مادة، نطاق سريانها وذلك في المعاملات المدنية، والتجارية، بما في ذلك الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية، والمنازعات العمالية.وحددت الأدلة الأحكام العامة التفسيرية والمكملة لنظام الإثبات، منها الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات وعبء الإثبات، والاستعانة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات الإثبات.
الأدلة شملت عددا من القواعد والأحكام المتعلقة بالإقرار
- الكتابة
- الدليل الرقمي
- الشهادة
- القرائن
- حجية الأمر المقضي
- العرف
- اليمين
- المعاينة
- الخبرة
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