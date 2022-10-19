شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يشهد بدء فعاليات «جولة مسك» في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، انطلاق فعاليات «جولة مسك» بجدة، والتي تنظمها مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» خلال الفترة من الـ18 وحتى الـ19 من أكتوبر الحالي.

واطلع الفيصل على الفعاليات المصاحبة للمعرض التفاعلي لـ«جولة مسك»، والذي يقدم صورة شاملة لماضي وحاضر ومستقبل المؤسسة وجهاتها التابعة، كما استمع إلى شرح عن الفعالية التي يشارك فيها أكثر من 30 متحدثا في مجالات القيادة والريادة والمجتمع والمهارات.

وألقى الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك» الدكتور بدر البدر كلمة رحب من خلالها بأمير المنطقة وتشريفه للجولة التعريفية، مستهلا حديثه بالإشارة إلى أن مؤسسة مسك تقف على ذكرى تحمل في طياتها تاريخا حافلا بالعطاء والتمكين والإلهام.

وقال «نحتفي بعقد كامل من تمكين الشباب وصناعة الأثر، 10 سنوات جسدت حكاية ملهمة بدأت بطموح الداعم الأول للشباب ولي العهد، وترجم الطموح على أرض الواقع بإيمان وانطلاقا من رؤيته لتمكين الشباب وتسليحهم بالمهارات والمعارف التي تمكنهم من رسم مستقبل أفضل للمملكة والعالم».

وأضاف البدر «هذه الرؤية هي حجر الأساس لمسك؛ فبدعم سخي من ولي العهد تأسست مسك فصنعت الفرق في حياة الملايين من الشباب، فخلال 10 سنوات استطاعت برامج ومبادرات مسك أن تخلق الفرص لملايين الشباب لاستثمار طاقاتهم الكامنة وتنمية مهاراتهم المهنية والشخصية، حيث لامست أكثر من 5,500,000 مستفيد، وصنعت قادة ملهمين قادرين على إيجاد أفضل الحلول للتحديات الحالية والمستقبلية، فمثلا من خلال برنامجنا النخبوي قادة 2030 خلال عام واحد تخرج 180 قائدا مؤهلا، كما استطاعت مسك أن تدعم رواد الأعمال وشركاتهم الناشئة بما يعزز الاقتصاد الوطني من خلق لوظائف ورفع للقيمة السوقية للشركات الناشئة، واستطاعت مسك أن تسهم في بناء القطاع الثالث بتمكين المنظمات الشبابية غير الربحية بما يضمن استدامة المجتمع ويعظم أثر العطاء والمشاركة المجتمعية».

فعالية «جولة مسك» تتضمن:

