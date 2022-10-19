تكريم مواطنين أسهموا في اكتشاف مواقع أثرية

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وثمن الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور جاسر الحربش دور المكرمين المميز في الحفاظ على التراث الوطني، وإبراز قيمته التاريخية وأهميته، والذي يشكل دعما لجهود الهيئة في حفظ التراث الثقافي الوطني في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن هذا التكريم يأتي امتدادا لتكريم عدد من المبادرين في خدمة التراث الوطني بمختلف مجالاته. ودعا المواطنين والمهتمين إلى الإبلاغ عن المواقع الأثرية أو القطع الأثرية أو أي تعديات على مواقع التراث الثقافي، لتتمكن الهيئة من الوصول إليها، من خلال منصة بلاغ، وحساب الهيئة الرسمي عبر منصة تويتر، وفروع الهيئة على مستوى مناطق المملكة، منوها بوعي المواطن ودوره بوصفه شريكا أساسيا في المحافظة على تراث وطنه ورعايته.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرمت هيئة التراث مواطنين مهتمين بالحفاظ على التراث الوطني، نظير جهودهم من خلال تقديم بلاغات ساعدت في اكتشاف مواقع أثرية، أو المحافظة عليها، أو القيام بجهود لخدمة التراث الوطني أو تسليم قطع أثرية، حيث يأتي هذا التكريم الخامس ضمن سلسلة التكريمات التي تنظمها الهيئة.وثمن الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور جاسر الحربش دور المكرمين المميز في الحفاظ على التراث الوطني، وإبراز قيمته التاريخية وأهميته، والذي يشكل دعما لجهود الهيئة في حفظ التراث الثقافي الوطني في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن هذا التكريم يأتي امتدادا لتكريم عدد من المبادرين في خدمة التراث الوطني بمختلف مجالاته. ودعا المواطنين والمهتمين إلى الإبلاغ عن المواقع الأثرية أو القطع الأثرية أو أي تعديات على مواقع التراث الثقافي، لتتمكن الهيئة من الوصول إليها، من خلال منصة بلاغ، وحساب الهيئة الرسمي عبر منصة تويتر، وفروع الهيئة على مستوى مناطق المملكة، منوها بوعي المواطن ودوره بوصفه شريكا أساسيا في المحافظة على تراث وطنه ورعايته.

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