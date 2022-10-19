صيانة دورية لرفع جودة الطرق الترابية وخدمة عابريها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبذل وزارة النقل والخدمات اللوجستية جهودا متواصلة في معالجة وصيانة الطرق الترابية، ضمن مساعيها المستمرة في رفع مؤشر جودتها وخدمة قاصديها، وربط الطرق القريبة منها كافة، التي تسهم في ترابط شبكات الطرق بمختلف مدن ومناطق المملكة.

وتتجاوز مجموع أطوال الطرق الترابية في المملكة 25 ألف كلم، حيث تتوزع على 13 منطقة في المملكة، كما تجري الوزارة دراسات واختبارات لاختيار التربة المناسبة لأي طريق ترابي في المملكة.

وتعمل الوزارة على تنفيذ أعمال الصيانة والسلامة على الطرق الترابية في المملكة بصورة دورية كل 3 أشهر، حيث تجري صيانة ومعالجة هذه الطرق وفق أرقى المواصفات والمعايير القياسية.

وتستخدم الوزارة معدات وتقنيات في صيانة الطرق الترابية، إذ تأتي هذه الجهود في سبيل تحسين جودة الطرق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة، وخفض نسب الحوادث والإصابات والوفيات على الطرق، إلى جانب رفع مستوى السلامة المرورية.

يذكر، أن الوزارة تسعى للارتقاء بشبكة الطرق في مناطق المملكة كافة، بما في ذلك الطرق الترابية، إضافة إلى تسهيل الحركة والتنقل لجميع السكان، وتعزيز ترابط المناطق والمحافظات لمواصلة ريادة المملكة عالميا في ترابط شبكة الطرق، ورفع ترتيب مكانة المملكة في جودة الطرق عالميا إلى المركز السادس بحلول 2030م، وذلك تحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تأتي ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

الصيانة تتضمن:

