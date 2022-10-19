إحباط تهريب 4 ملايين قرص مخدر

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وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية الرائد محمد النجيدي، في بيانه أمس أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 3,989,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مخبأة داخل شحنة «فلفل»، والقبض على مستقبليها بمدينة الرياض ومحافظة جدة، وهم 5 أشخاص: مقيم ووافدان بتأشيرتي زيارة، ومرور من الجنسية السورية ووافد زائر من الجنسية المصرية ومواطن، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب نحو 4 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بالرياض وجدة.وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية الرائد محمد النجيدي، في بيانه أمس أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 3,989,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مخبأة داخل شحنة «فلفل»، والقبض على مستقبليها بمدينة الرياض ومحافظة جدة، وهم 5 أشخاص: مقيم ووافدان بتأشيرتي زيارة، ومرور من الجنسية السورية ووافد زائر من الجنسية المصرية ومواطن، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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