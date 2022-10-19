سياسي / استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الغاشم شرقي القدس

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القدس المحتلة 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واس

اُستشهِدَ شابٌ فلسطيني مساء اليوم، برصاص جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم قرب أحد المستوطنات شرقي مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن جيش الاحتلال أطلق وابلاً من الرصاص على الشاب عند مدخل المستوطنة؛ مما أدى إلى استشهاده، واحتجاز جثمانه.

وفي قلقيلية، أُصيب العشرات بالاختناق جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في بلدة عزون شرقي قلقيلية.

//انتهى//

23:10ت م

0217 القدس المحتلة 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واساُستشهِدَ شابٌ فلسطيني مساء اليوم، برصاص جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم قرب أحد المستوطنات شرقي مدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية بأن جيش الاحتلال أطلق وابلاً من الرصاص على الشاب عند مدخل المستوطنة؛ مما أدى إلى استشهاده، واحتجاز جثمانه.وفي قلقيلية، أُصيب العشرات بالاختناق جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في بلدة عزون شرقي قلقيلية.//انتهى//23:10ت م0217 www.spa.gov.sa/2393925 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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