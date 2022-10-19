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المناطق ـ متابعات
سلط برنامج “الراصد” اليوم الأربعاء، الضوء على التضارب في سوق العقارت، وتفاوت الأسعار من معلن لآخر.
وقال مستفيد، يدعى إبراهيم الدويخ، إن دخول الأجانب في هذه المهنة هو السبب وراء ارتفاع الأسعار بهذ الشكل، كما يوجد تفاوت في الأسعار قد يصل إلى 200 ألف ريال.
وبين أن المسوق هو السبب الأول في رفع السعر، وللمالك أيضا دور كبير في القضية.
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر بأكثر من 200 ألف ريال.. فيلا بالرياض يتفاوت سعرها من معلن إلى آخر ومستفيد يكشف السر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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