إندونيسيا تعلق بيع الأدوية السائلة بعد ارتفاع حاد في وفيات الأطفال

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المناطق_أ ف ب

أعلنت السلطات الإندونيسية الأربعاء تعليق كل مبيعات ووصفات الأدوية السائلة بعد وفاة حوالي 100 طفل هذا العام جراء تعرضهم لفشل كلوي حاد.

تأتي هذه الخطوة بعد فتح السلطات الصحية في البلاد الواقعة في جنوب شرق آسيا الأسبوع الماضي تحقيقا في زيادة غير مبررة منذ أغسطس في حالات الفشل الكلوي الحاد.

وعلى صعيد متّصل، كانت أدوية سعال مصنوعة في الهند سبب وفاة حوالي 70 طفلا في غامبيا أخيرا للسبب نفسه.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الإندونيسية ساهريل مانسيور لصحافيين “حتى الآن، تلقينا تقارير عن 206 إصابات في 20 مقاطعة و99 وفاة”.

وأضاف “كإجراء وقائي، طلبت الوزارة من المتخصصين في الرعاية الصحية عدم وصف الأدوية السائلة موقتا (…) وطلبت من الصيدليات تعليق بيعها (…) حتى اكتمال التحقيق”.

وأوضح أن الزيادة في عدد الإصابات بالفشل الكلوي الحاد بدأت في يناير الفائت وتسارعت منذ أواخر أغسطس، مضيفا أنّ تحقيقا فتح الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة إن معظم الحالات المبلغ عنها في إندونيسيا تعود إلى أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما وغالبيتهم دون سن الخامسة.

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Source almnatiq

