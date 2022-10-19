اتفاقية تعاون بين الخطوط السعودية وجامعة نورة في مجالي التدريب والتوظيف

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وقعت الخطوط السعودية وجامعة الأميرة نورة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تمكين المرأة، وزيادة حصتها للعمل في مجال الطيران وصناعة النقل الجوي من خلال تطوير برامج تدريبية متنوعة في العديد من مجالات هذه الصناعة.

وتشمل المذكرة التعاون الأكاديمي المشترك لاستحداث برامج تدريبية تتعلق بالأنشطة الخاصة لمجموعة الخطوط السعودية والشركات التابعة، إلى جانب دعم “السعودية” الفرص التطوعية والتدريبية والتدريب التعاوني للطالبات تحت برامج الخدمة المجتمعية لطالبات الكلية التطبيقية.

وأشارت مساعد المدير العام التنفيذي للموارد البشرية في الخطوط السعودية رانية التركي، إلى أن مرتكزات هذا التعاون تتسق مع توجهات الشركة بتكثيف البرامج التدريبية.

يذكر أن 10 سيدات يتبوأن مناصب تنفيذية ووظائف قيادية في الشركة، إلى جانب شغل 154 وظيفة في ملاحة المقصورة وطاقم القيادة.



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Source akhbaar24

