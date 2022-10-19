“الأخضر” يواصل تدريباته في معسكر أبوظبي..وسلمان الفرج يغادر (صور)

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واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء تدريباته في معسكره المقام حاليًا في أبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “ملعب قصر الإمارات” تحت إشراف المدير الفني هيرڤي رينارد.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء قبل أن يجري اختبار لياقي، قُسم فيه لاعبي الأخضر إلى ثلاثة مجموعات بعدها تمرين التحكم بالكرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

وعلى صعيد متصل، لم يشارك قائد الأخضر “سلمان الفرج” في التدريبات الجماعية، بعد أن سمح له المدير الفني مغادرة المعسكر بسبب وفاة خالته.

ويواصل الأخضر يوم غدٍ الخميس، استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية على “ملعب قصر الإمارات”.





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Source akhbaar24

