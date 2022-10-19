︎
.
أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم (الأربعاء)، مبادرة “مصانع المستقبل والمعرض المصاحب لها؛ وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف.
وذكرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن مبادرة مصانع المستقبل يقدم العديد من آليات التطوير التي يستفاد منها في جميع المصانع المرخصة بالمملكة؛ لتوفير أكبر قدر من الممكنات لرفع تنافسية القطاع الصناعي، وإيجاد حلول بديلة لتخفيف اعتمادية القطاع على العمالة غير الماهرة، وإيجاد وظائف نوعية تتناسب مع مخرجات التعليم بالمملكة، ومتطلبات الوظائف المناسبة للمواطنين.
وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية أسامة الزامل، إن الخطوة الأولى من برنامج مصانع المستقبل، وتبني منهجية SIRI تكمن في تحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد على العمالة الكثيفة إلى الأتمتة، مبيناً أن الوزارة تسعى من خلال البرنامج إلى استدامة القطاع الصناعي ونموه، وقدرته على المنافسة عالمياً، وخلق الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “الصناعة” تطلق مبادرة “مصانع المستقبل” والمعرض المصاحب لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.