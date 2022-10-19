“الصناعة” تطلق مبادرة “مصانع المستقبل” والمعرض المصاحب لها

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أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم (الأربعاء)، مبادرة “مصانع المستقبل والمعرض المصاحب لها؛ وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف.

وذكرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن مبادرة مصانع المستقبل يقدم العديد من آليات التطوير التي يستفاد منها في جميع المصانع المرخصة بالمملكة؛ لتوفير أكبر قدر من الممكنات لرفع تنافسية القطاع الصناعي، وإيجاد حلول بديلة لتخفيف اعتمادية القطاع على العمالة غير الماهرة، وإيجاد وظائف نوعية تتناسب مع مخرجات التعليم بالمملكة، ومتطلبات الوظائف المناسبة للمواطنين.

وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية أسامة الزامل، إن الخطوة الأولى من برنامج مصانع المستقبل، وتبني منهجية SIRI تكمن في تحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد على العمالة الكثيفة إلى الأتمتة، مبيناً أن الوزارة تسعى من خلال البرنامج إلى استدامة القطاع الصناعي ونموه، وقدرته على المنافسة عالمياً، وخلق الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

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Source akhbaar24

