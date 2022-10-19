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أبدى رئيس نادي مضر، سعيد الجارودي، عن عدم رضاه من مستوى فريق كرة اليد، بعد الخسارة أمام بنفيكا البرتغالي بنتيجة (39 – 27)، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”.
وقال الجارودي، في تصريحات لـ”سبورت 24“، عقب انتهاء المباراة: “غير راض على المستوى الذي ظهر به اللاعبين أمام بنفيكا، وظهر اللاعبين بمستوى معقول في الشوط الأول، ولكنه تراجع في الشوط الثاني”.
وأوضح: “الفرق الذي نلعب أمامها قوية جدا، وبالتالي نخوض مباريات صعبة، وفي أي خطأ من اللاعبين يستغلها الطرف الآخر بشكل جيد، وسندرس الأسباب التي أدت إلى تراجع الفريق”.
وأوضح: “نحن نستفيد من المشاركة في البطولة من خلال إعداد الفريق للمرحلة المقبلة، وهذه هي الجزئية الإيجابية خلال مشاركتنا في البطولة لأننا نعتبرها فترة إعداد للمسابقات المقبلة”.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مضر لـ”سبورت 24″: غير راض على خسارتنا أمام بنفيكا.. ونعتبر “سوبر جلوب” فترة إعداد لنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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