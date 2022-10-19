رئيس مضر لـ”سبورت 24″: غير راض على خسارتنا أمام بنفيكا.. ونعتبر “سوبر جلوب” فترة إعداد لنا

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أبدى رئيس نادي مضر، سعيد الجارودي، عن عدم رضاه من مستوى فريق كرة اليد، بعد الخسارة أمام بنفيكا البرتغالي بنتيجة (39 – 27)، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”.

وقال الجارودي، في تصريحات لـ”سبورت 24“، عقب انتهاء المباراة: “غير راض على المستوى الذي ظهر به اللاعبين أمام بنفيكا، وظهر اللاعبين بمستوى معقول في الشوط الأول، ولكنه تراجع في الشوط الثاني”.

وأوضح: “الفرق الذي نلعب أمامها قوية جدا، وبالتالي نخوض مباريات صعبة، وفي أي خطأ من اللاعبين يستغلها الطرف الآخر بشكل جيد، وسندرس الأسباب التي أدت إلى تراجع الفريق”.

وأوضح: “نحن نستفيد من المشاركة في البطولة من خلال إعداد الفريق للمرحلة المقبلة، وهذه هي الجزئية الإيجابية خلال مشاركتنا في البطولة لأننا نعتبرها فترة إعداد للمسابقات المقبلة”.



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Source akhbaar24

