شكرا لقرائتكم وزير الإعلام ينعى الكاتب الجعيثين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نعى وزير الإعلام، ماجد عبدالله القصبي، الكاتب عبدالله الجعيثين الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وقال القصبي، في تغريدة عبر “تويتر”: “خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الأستاذ عبدالله الجعيثن- رحمه الله- ولذويه ومحبيه”.

وأضاف: “لقد فقدنا كاتبًا متميزًا، ترك لنا إرثًا ثقافيًّا وإعلاميًّا كبيرًا، وأدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتفاعل المغردون مع تغريدة وزير الإعلام، وقال محمد بن دخيل المالكي: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمه ويغفر له واللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة وأحسن الله عزاكم معالي الوزير وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

وغرد فهيم الحامد بقوله: “الله يغفر له ويرحمه ويثبته عند السؤال ويجعله في خير مستقر وموتانا جميعًا وموتى المسلمين”.

وغردت لمى الشثري بقولها: “الله يغفر له ويرحمه ويثبته عند السؤال ويجعله في خير مستقر وموتانا جميعًا وموتى المسلمين”.