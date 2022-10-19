شكرا لقرائتكم وزير الصناعة: الإستراتيجية الجديدة سترفع الصادرات غير النفطية 50% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن إستراتيجية الصناعة ستسهم في رفع الصادرات غير النفطية بنحو 50%.

وقال بندر الخريف، خلال مؤتمر وزراء الطاقة والصناعة والاستثمار والاتصالات حول الإستراتيجية الوطنية للصناعة: ”هدفنا أن تكون صناعتنا الوطنية نوعية وتنافس عالميًّا”.

وأضاف وزير الصناعة، أن كل هدف في الإستراتيجية بني على دراسات تفصيلية.

ولفت بندر الخريف، إلى الاستعانة بـ 300 مسؤول في القطاع الخاص لبناء إستراتيجية الصناعة.

الإستراتيجية ستلامس كل فرد

وتابع أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة ستلامس كل فرد من أفراد المجتمع.. وتهم الشباب الذين يبحثون عن فرص العمل النوعية والإبداع.