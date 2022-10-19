شكرا لقرائتكم خبر عن سانتو يضع خريطة اتحاد جدة خلال توقف المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، وضع خريطة الفريق خلال فترة توقف دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن يتوقف الدوري السعودي لمدة شهرين تقريبًا في ظل تحضيرات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

مجموعة السعودية في كأس العالم المقبلة

ويشارك المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للفريق، في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، حيث يلعب بالمجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

وأكدت التقارير، أن العميد سيخوض معسكرًا في دبي بداية من 5 نوفمبر وحتى 28 من الشهر ذاته سوف يتضمن خوض الفريق 3 مواجهات ودية سوف يتم الإعلان عنها في وقت لاحق.



3 وديات تُجهز اتحاد جدة لمباريات دوري روشن

وتابعت: "المدرب البرتغالي وافق كذلك على خوض الفريق مباراتين وديتين في جدة بعد العودة، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن التفاصيل".

من ناحية أخرى، أكد سانتو على سعادته بالتواجد في قلعة العميد، وأن ارتباطه بالعودة لتدريب وولفرهامبتون الإنجليزي، شائعة لا أساس لها من الصحة.

وكان الاتحاد حقق الفوز على الوحدة، بهدف نظيف، ليصل الفريق للمركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة مبتعدا بـ4 نقاط عن الشباب المتصدر ونقطة وحيدة فقط عن النصر الوصيف.