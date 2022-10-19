شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير صحفية تشير إلى إقتراب فيريرا من قيادة ولفرهامبتون الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ربطت تقارير صحفية بريطانية أسم المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني الحالي لنادي الزمالك، بتدريب نادي ولفرهامبتون فى الفترة القادمة، حيث أكدت بعض المصادر الصحفية عن وجود مفاوضات قوية من أجل إغرائه بالعودة إلى القارة الأوروبية، وترك المنطقة العربية العربية بما يتناسب مع إمكانياته الكبيرة.

ويري مسئولي ولفرهامبتون أن الفريق فى حاجة ماسة إلى خبرات المدرب البرتغالي فيريرا، خاصة بعد رحيل المدرب نانو سانتو إلى أهلى جدة فى بداية هذا الموسم، الأمر الذي أثر على الفريق بمردود سلبي فى نتائج الفريق، حيث تعد المدرسة البرتغالية هى الأنسب للفريق فى الفترة المقبلة.

فيريرا



موقف فيريرا من الرحيل إلى ولفرهامبتون

ويري المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، أن الوقت غير مناسب تمامًا للحديث عن رحيله فى الفترة الحالية، خاصة أنه ملتزم بعقده مع الفريق فى الفترة المقبلة والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ومن ثم سيبحث إذا كان سيرحل عن الفريق من عدمه، ولكن شدد فى الوقت ذاته عن سعادته بتجربته الحالية مع الفارس الأبيض.



ترتيب نادي ولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي

ويعاني فريق ولفرهامبتون بشدة هذا الموسم، حيث أنه لم يحصل سوي على 9 نقاط وضعته فى المركز السابع عشر فى ترتيب جدول المسابقة، مما يجعل الفريق قد يعاني من شبح الهبوط فى الفترة المقبلة، إذا استمرت نتائج الفريق بهذا الشكل، خاصة أن منافسات الدور الثاني ستكون أكثر صعوبة على الفريق.