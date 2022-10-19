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وزير الطاقة: الإستراتيجية الوطنية للصناعة عمل جماعي نزعت منه الأنا

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الملك سلمان يخاطب الشعب اليوم

الرياض - محمد الوسيري - قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إنه يتم العمل على تنفيذ مشاريع في قطاع “توليد الكهرباء” والنقل والتوزيع قد تصل إلى تريليون ريال. وأضاف وزير الطاقة، بمؤتمر الإستراتيجية الوطنية للصناعة: “نحن في طور تنفيذ برامج (إنتاج غاز) ستكون موزعة على مناطق متعددة في المملكة”.

عمل جماعي

وأكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة عمل جماعي مشترك نزعت منه “الأنا”. واستشهد الوزير خلال المؤتمر ببيت الشعر:

مُنى، إن تكن حقًّا تكن أحسن المنى *** وإلا فقد عشنا بها زمنًا رغدَا 

MO Nasa

MO Nasa

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