شكرا لقرائتكم وزير الطاقة: الإستراتيجية الوطنية للصناعة عمل جماعي نزعت منه الأنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

عمل جماعي

الرياض - محمد الوسيري - قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إنه يتم العمل على تنفيذ مشاريع في قطاع “توليد الكهرباء” والنقل والتوزيع قد تصل إلى تريليون ريال. وأضاف وزير الطاقة، بمؤتمر الإستراتيجية الوطنية للصناعة: “نحن في طور تنفيذ برامج (إنتاج غاز) ستكون موزعة على مناطق متعددة في المملكة”.وأكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة عمل جماعي مشترك نزعت منه “الأنا”. واستشهد الوزير خلال المؤتمر ببيت الشعر:

مُنى، إن تكن حقًّا تكن أحسن المنى *** وإلا فقد عشنا بها زمنًا رغدَا