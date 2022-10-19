شكرا لقرائتكم ريما بنت بندر تنشر ملخص مكالمة ولي العهد مع رئيس أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

وساطة المملكة لحل الأزمة كما أعرب رئيس أوكرانيا عن شكره وتقديره لاستعداد ولي العهد لمواصلة جهود الوساطة التي يبذلها لحل الأزمة الروسية الأوكرانية. وأعرب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن استعداد المملكة للتوسط بين أطراف النزاع، ودعم المملكة القوي لكافة الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي. الرياض - محمد الوسيري - نشرت الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة المملكة لدى واشنطن، ملخص مكالمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي. وتضمنت المملكة تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا ستسهم في تخفيف معاناة الشعب الأوكراني.كما أعرب رئيس أوكرانيا عن شكره وتقديره لاستعداد ولي العهد لمواصلة جهود الوساطة التي يبذلها لحل الأزمة الروسية الأوكرانية. وأعرب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن استعداد المملكة للتوسط بين أطراف النزاع، ودعم المملكة القوي لكافة الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي.