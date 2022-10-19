شكرا لقرائتكم 21 مشروعًا صحيًا بنصف مليار ريال في القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

البرج الشمالي

الرياض - محمد الوسيري - دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم ، بحضور وزير الصحة المهندس فهد بن عبد الرحمن الجلاجل اليوم 21 مشروعاً من مشاريع الخدمات الطبية والرعاية الصحية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير مستقبل صحي أفضل بتكلفة إجمالية تبلغ 407.898.045 ريالا .ونوه سموه باستكمال هذه المشاريع وأولها البرج الشمالي والوحدات والأقسام التي تبرع بها رجال الأعمال بالمنطقة ، معبرا عن فخره بكل مايقدم لهذه المنطقة ، من مشاريع بلغت قرابة نصف مليار ريال بدعم سخي من القيادة الحكيمة أعزها الله.

المشاريع الصحية

البرج الطبي الغربي

المسؤولية المجتمعية

وقال سموه : نحن خرجنا من الجائحة بخير وعافية ، ونستذكر ما قدمته الدولة وماذا قال خادم الحرمين الشريفين بتأمين الغذاء والدواء ودعم القطاع الصحي ، مسجلاً كلمات الشكر والتقدير لأبطال الصحة وعلى رأسهم معالي وزير الصحة فيما يبذلون وما يبذل حاليا ، مؤكدا أننا نعيش مرحلة ذهبية لاستكمال جميع المشاريع وتبويبها بالشكل المناسب لخدمة المرضى ، مشيرا الى ان منطقة القصيم لا تخدم المنطقة لوحدها وانما تخدم جميع المناطق المجاورة عبر خدمات اقليمية تقدم لجميع المرضى . من جانبه ، ثمن معالي وزير الصحة دعم واهتمام سمو أمير القصيم بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى ، مبديا سعادته بما شاهده من تكامل المشاريع الصحية واسهام رجال الأعمال و وجود كوارد طبية تعزز الخدمات الصحية تسعى لبناء هذه الخدمات الصحية .وكان سمو أمير القصيم قد إستهل جولته للمشاريع الصحية التي شملت المشاريع المدشنة، مشروع البرج الطبي الشمالي -المرحلة الأولى- ويتضمن خدمتين جديدتين بالمنطقة (قسم العلاج الإشعاعي ، قسم الطب التلطيفي) في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة،, وتوسعة الخدمات التخصصية لعيادات مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام، وجناح إعطاء الكيماوي بأكثر من 50% طاقة استيعابية، حيث سيسهم ذلك في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية بخفض معدل الإحالة إلى خارج المنطقة خاصة مايتعلق بالعلاج الإشعاعي سعيًا لتحقيق الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة بجميع مستوياتها. وافتتح سموه عيادات مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، ومركز محمد الفوزان للغسيل الكلوي بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، ومركز موسى العليان للغسيل الكلوي في مستشفى بريدة المركزي، كذلك فلل أوقاف الشيخ سليمان الراجحي بمستشفى الصحة النفسية بالقصيم، وتدشين مبادرة (ارتاح) لنقل المستفيدين من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة داخل حرم مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة بالتعاون مع جمعية حركيون، وقدّم الهدايا لـ 45 طفلاً متعافاً من مرضى السرطان .كما وضع سموه حجر الأساس لمشروع البرج الطبي الغربي، الذي يضم مركز عبدالله العثيم للكبد وزراعة الأعضاء، بالإضافة إلى مشروع توسعة الأقسام الداخلية لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، وتدشن سموه إلكترونياً 15 مشروعاً صحياً خلال الحفل الذي أعده تجمع القصيم الصحي في قاعة التأسيس بالإمارة، إذ تبلغ تكلفة جميع المشاريع 407.548.045 ريال .واطلع سمو أمير منطقة القصيم على مساهمات المسؤولية المجتمعية، وتشمل مركز لولوه الزامل لطب وجراحة العيون في مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة، ومختبر مستشفى الشفاء بالمحافظة بتبرع من معالي الفريق أول ركن متقاعد حمد بن محمد العوهلي.

كما اطلع على مبادرة الجلطة القلبية الحادة “قبس” إحدى مبادرات تجمع القصيم الصحي لتقليص فترة انتظار قبول طلب وإجراءات النقل بعد تشخيص حالات مرضى الجلطات القلبية الحادة في طوارئ المستشفيات الطرفية من أربع ساعات إلى فترة تتراوح ما بين 10- 25 دقيقة وتعمل على مدار24 ساعة طوال أيام الأسبوع، التي تمكنت من نقل 838 مريضاً منذ فترة إطلاقها. وفي اجانب آخر رعى سمو أمير منطقة القصيم حفل تخرج أطباء برنامج الزمالة السعودية البالغ عددهم 114 خريجاً وخريجة في مختلف التخصصات الصحية خلال عام 2022م، حيث يسعى التجمع إلى رفع مستوى الكفاءات الوطنية من خلال إطلاق برامج التدريب والتعليم الأكاديمي بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتدريب الكوادر الوطنية من طلاب وأطباء وممرضين وغيرهم من المتخصصين في مجال الرعاية للإسهام في تجويد نوعية الخدمات الصحية وفق أعلى المواصفات وأفضل المعايير المعتمدة التي تواكب التحول الصحي ونموذج الرعاية الصحية الجديد.

أجهزة ومستلزمات

كما شهد سموه توقيع عقد شراكة بين تجمع القصيم الصحي ومؤسسة عبدالله صالح العثيم لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية بمبلغ 18.000.000 ريال، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية أخرى مع المؤسسة لإنشاء مبنى للعيادات الخارجية في مستشفى المذنب بمبلغ 8.000.000 ريال، وكذلك توقيع اتفاقية بين التجمع ورجل الأعمال عثمان الخويطر لإنشاء مبنى للغسيل الكلوي بمبلغ 7.000.000 ريال في مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة، وكذا توقيع اتفاقية مع أسرة القاضي لتوفير جهاز الجلطات الدماغية وتجهيز الوحدة في المستشفى بمبلغ 5.065.000 ريال . إثر ذلك كرم سمو أمير القصيم الروّاد والمتقاعدون ورجال الأعمال والداعمين لمشاريع تجمع القصيم الصحي، كذلك الجهات الحكومية الداعمة نظير جهودهم وتعاونهم في العديد من الجوانب.